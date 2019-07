Palmeiras pode encostar no Grêmio como brasileiro que mais venceu na Libertadores

Há muito em jogo na partida entre Godoy Cruz e Palmeiras, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores da América. O Verdão tenta se recuperar da eliminação na Copa do Brasil e do fim da invencibilidade no Campeonato Brasileiro, e, além disso, tenta se aproximar do Grêmio como equipe brasileira que mais venceu partidas pelo torneio.

No momento, o Grêmio está isolado na liderança do ranking com dois jogos a mais que o Verdão. Assim, o time de Luiz Felipe Scolari tem a oportunidade de diminuir a distância para o tricolor gaúcho, que só volta a jogar pelo torneio na próxima quinta-feira, contra o Libertad, em sua Arena.

Veja os brasileiros que mais venceram na história da Libertadores:

Dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, mas não passa por um bom momento, uma vez que vem de eliminação na Copa do Brasil para o Internacional e de derrota para o Ceará, pelo Brasileirão, que culminou na queda de invencibilidade de 33 partidas na competição nacional.