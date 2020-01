Palmeiras pode fazer troca com Cruzeiro por lateral Orejuela

Ainda no início da temporada de 2020, Palmeiras e Cruzeiro vêm reformulando seus respectivos elencos. Interessado em contar com os serviços do lateral direito colombiano Orejuela, o time alviverde pode armar uma troca com a equipe de Belo Horizonte.

A despeito do rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro, Orejuela fez uma temporada consistente em 2019. No fim do ano passado, o time mineiro comprou metade dos direitos econômicos do colombiano, mas, como precisa aliviar seus gastos, deseja negociá-lo.

Em contato com a Rádio Itatiaia, Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, confirmou que vem tratando do assunto com Ocimar Bolicenho, responsável pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Ambos estudam quais atletas seriam envolvidos na possível troca por Orejuela.

Atualmente, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras se prepara para disputar a Copa Flórida. Em busca de novos clubes, ficaram em São Paulo o volante Jean e o meia Guerra, além do centroavante Deyverson – o trio está fora dos planos do time alviverde.

Ainda sem contratações, o Palmeiras resolveu integrar nove atletas com passagem pela base ao elenco principal. São eles o goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro Pedrão, o lateral esquerdo Lucas Esteves, os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula, o meia Alan e os atacantes Ivan Angulo, Wesley e Gabriel Veron.

Em relação ao ano passado, deixaram o Palmeiras o goleiro Fernando Prass (Ceará), os zagueiros Edu Dracena (aposentado) e Antônio Carlos (Orlando City), o volante Thiago Santos (Dallas FC), o meia Hyoran (Atlético-MG) e os atacantes Henrique Dourado (Henan Jianye), Miguel Borja (Junior Barranquilla) e Carlos Eduardo (Athletico).