Palmeiras perde série de mais de um ano com mando no Brasileiro

No jogo que enterrou qualquer chance de título no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou derrotado pelo Grêmio na tarde deste domingo. O revés, sofrido no Allianz Parque, encerra uma longa série de partidas sem derrota do time alviverde com o mando de campo no torneio nacional.

O Palmeiras não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro desde o dia 26 de maio de 2018, data em que acabou superado por 3 a 2 pelo Sport, no Allianz Parque. Desde então, construiu um retrospecto de 31 partidas seguidas sem derrota (26 vitórias e cinco empates).

Sob o comando do técnico Mano Menezes, o Palmeiras estabeleceu um novo recorde no quesito, superando marca lograda durante os anos 1980. Entre 1985 e 1987, o time alviverde passou exatos 27 jogos seguidos sem derrotas como mandante no Campeonato Brasileiro.

Em 32 jogos como mandante em 2019, levando em conta todos os campeonatos, o time palestrino acumula 23 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, com 61 gols marcados e 13 sofridos. Os três únicos tropeços foram contra Corinthians (Campeonato Paulista) e Grêmio (Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro).

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o ameaçado Fluminense às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Maracanã. Até o final, o time dirigido por Mano Menezes ainda pega Flamengo (mandante), Goiás (mandante) e Cruzeiro (visitante).