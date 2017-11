Palmeiras pega ameaçado Vitória para retomar embalo em reta final

Há duas rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Vitória às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira. No Estádio Barradão, diante de um adversário seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B, o time alviverde tenta retomar o embalo na reta final do torneio.

Encarregado de comandar o Palmeiras interinamente após a saída de Cuca, Alberto Valentim enfileirou triunfos contra Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio. Em seguida, com a chance de entrar na briga pelo título, a equipe palestrina empatou com o Cruzeiro e perdeu do Corinthians.

A seis rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 54 pontos ganhos, oito a menos que o líder Corinthians. Com a equipe no quarto lugar, atrás de Santos e Grêmio, o meio-campista Tchê Tchê espera evitar qualquer influência pelo revés no recente Derby.

“A maior dificuldade é imposta por nós mesmos, de a gente não trazer o fantasma pela derrota no último jogo. Temos que nos preparar da melhor maneira. O Alberto vai saber como conduzir as coisas para que cheguemos bem preparados”, afirmou o atleta.

O zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, convocados defender a Colômbia em dois amistosos, estão fora. Na defesa, Valentim deve escalar Juninho ao lado de Edu Dracena. No ataque, com Willian sem condições físicas e Deyverson suspenso, Erik pode atuar como falso 9.

Diante do Palmeiras, o Vitória tentará encerrar um incômodo jejum, uma vez que seu último triunfo dentro de casa no Campeonato Brasileiro veio em agosto, contra a Ponte Preta. Desde então, foram quatro derrotas e dois empates na condição de mandante.

O lateral esquerdo Juninho e o lateral direito Caíque Sá são dúvidas para o técnico Vágner Mancini. Neilton, advertido com o terceiro cartão amarelo no empate contra o Vasco, é desfalque certo, enquanto Uillian Correia, livre de suspensão, volta a ficar à disposição.

Com apenas 35 pontos ganhos, o time baiano figura no 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, situação que faz Uillian Correia projetar o fim do longo jejum em casa. “A força do Vitória é a torcida. Temos seis finais e a primeira é dentro de casa. Vencendo essas partidas, podemos escapar. É acreditar”, afirmou o jogador.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X PALMEIRAS

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Data: 08 de novembro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e Jose Ricardo Guimaraes Coimbra

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Erik (Roger Guedes)

Técnico: Alberto Valentim

VITÓRIA: Fernando Miguel; Caíque Sá (Patric), Kanu, Wallace e Juninho (Geferson); Ramon, Uillian Correia e Yago; David, Santiago Trellez e André Lima

Técnico: Vágner Mancini