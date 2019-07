Palmeiras oficializa a volta de Vitor Hugo: “Nunca deixei de torcer”

Após fazer seu primeiro treinamento pela tarde, Vitor Hugo foi oficializado como reforço do Palmeiras no começo da noite desta segunda-feira. O zagueiro estava na Fiorentina, da Itália, desde 2017 e volta à equipe alviverde com um vínculo de cinco temporadas. O time de Luiz Felipe Scolari desembolsou cerca de 5,5 milhões de euros (em torno de R$ 23 milhões) por 100% do atleta.

“Foi a realização de um sonho jogar no Palmeiras na minha primeira passagem. Volto com a mesma alegria e ambição. Mesmo longe, nunca deixei de torcer para o Palmeiras. Volto mais maduro, mais experiente e com a mesma vontade de conquistar títulos. Aproveitando minha passagem pela Itália posso falar com mais fluência ‘Avanti Palestra’ (risos)”, disse o jogador ao site do clube.

Após rodar por Santo André, Sport, Ituano e Ceará, Vitor Hugo apareceu bem com a camisa do América-MG e foi contratado pelo Palmeiras em 2015, sendo um dos primeiros reforços trazidos por Alexandre Mattos. Destaque no Verdão, o defensor teve seu passe adquirido em definitivo depois de um período de empréstimo.

Campeão da Copa do Brasil em sua primeira temporada, e do Campeonato Brasileiro na segunda, Vitor Hugo acabou negociado com a Fiorentina por 8 milhões de euros (na ocasião, cerca de R$ 27,5 milhões). Ao todo, possui 131 partidas e 13 gols pelo clube, faltando apenas um tento para entrar na lista dos dez zagueiros que mais balançaram as redes adversárias na história do Palmeiras.