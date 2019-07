Vitor Hugo e Dourado vão a campo no Palmeiras, mas não têm previsão de estreia

O Palmeiras contou com duas novidades em campo no treinamento desta segunda-feira, o último antes do jogo da volta diante do Godoy Cruz. Antes mesmo de serem apresentados, Vitor Hugo e Henrique Dourado já trabalharam com o restante do grupo na Academia de Futebol e reforçam as atividades de Luiz Felipe Scolari visando a continuidade do ano.

Apesar do treino ter sido liberado para a imprensa por apenas 10 minutos, foi possível ver, além da participação da dupla recém-contratada, uma conversa entre Felipão e Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube.

Ao menos no aquecimento, o zagueiro Vitor Hugo trabalhou normalmente com o grupo de jogadores, enquanto Henrique Dourado realizou um exercício de campo reduzido com Iván Angulo, Esteves e Luan Silva. Os reforços, no entanto, não têm previsão de estreia, conforme Felipão já havia dito após o empate contra o Vasco.

“Vitor Hugo nem está aqui, está na Itália. Ele foi terminar suas coisas lá. E o Henrique Dourado ainda tem 15, 20, 30 dias… Não sei ainda, devagar. É um jogador que a gente vai ter oportunidade de usar, foi um jogador que ficamos felizes porque ele já deu ao Palmeiras uma grande parte sua em 2014, ajudou o Palmeiras e é palmeirense. E do jeito que ele vem e se integra a nós é um espetáculo”, disse o treinador na oportunidade.

“Mais um jogador que vamos ter, mas no futuro. Ele ainda está se recuperando de uma lesão e que nós sabíamos no momento que o contratamos. É uma situação que ele vem diferente de muita gente, cedido pelo seu clube para também se recuperar. Nós recebemos de braços abertos. É um dos nossos. O Vitor Hugo vem de pré-temporada e ainda tem uma série de situações para resolver. Nem sei se a documentação vai entrar ainda essa semana”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva