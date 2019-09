Palmeiras muda programação e viajará para Fortaleza nesta sexta

O Palmeiras alterou a programação para a viagem a Fortaleza de última hora. Inicialmente, a delegação alviverde embarcaria rumo à capital do Ceará no sábado, na véspera do confronto com o Fortaleza, no Castelão, entretanto, o técnico Mano Menezes fez questão de que o deslocamento de seu plantel acontecesse na sexta-feira.

“[A mudança] Obedece a critérios técnicos. Se viajássemos no sábado, teríamos que viajar sábado à tarde, porque precisaríamos treinar no sábado pela manhã. Uma viagem de São Paulo a Fortaleza dura três horas em voo direto, mais uma hora e meia de deslocamento para aeroporto, acabamos gastando cinco horas. Acredito que nos prepararemos de forma melhor para enfrentar o Fortaleza indo na sexta”, disse Mano Menezes.

Apesar de priorizar todo o tempo disponível para fazer ajustes na equipe que está há três rodadas sem perder, o treinador do Palmeiras vem mantendo parte daquilo que foi trabalhado sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Embora a torcida alviverde tenha criticado bastante o padrão de jogo do time quando o ex-comandante ainda estava no cargo, Mano Menezes é mais moderado.

“O trabalho tem um novo técnico, com ideias diferentes, mas sempre deixei claro aqui que iríamos aproveitar muito o trabalho que vinha sendo feito aqui. O Palmeiras estava com 30 pontos na tabela. Se fez a melhor campanha por pontos corridos no primeiro turno de sua história é porque as coisas estavam boas”, comentou.

“A equipe vai ganhando algumas características que são minhas ideias, mas mantendo as coisas boas que já vinham sendo feitas. A equipe tem condição de fazer algumas coisas diferentes baseada nas características dos jogadores para brigar pelo título”, completou.