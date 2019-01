Palmeiras inscreve Raphael Veiga e deixa apenas uma vaga aberta para o Paulistão

O Palmeiras inscreveu o meia Raphael Veiga no Campeonato Paulista e, assim, o Verdão tem apenas mais uma vaga restante na lista de atletas disponíveis para o torneio Estadual. Luiz Felipe Scolari tem até o dia 1º de março para escolher quem vai fechar a relação de 26 nomes.

A inscrição de Veiga vai de encontro com a notícia publicada pela Gazeta Esportiva em relação à recusa de uma sondagem do Fenerbahce pelo jogador. Os turcos acenaram com uma oferta de cerca de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,6 milhões), valor considerado baixíssimo pelo clube alviverde.

Além da possibilidade de lucrar com Veiga, a equipe palestrina enxerga potencial técnico no jogador de apenas 23 anos, justamente pelo que foi demonstrado na última temporada. O acúmulo de jogos em 2018 pelo Furacão, inclusive, fez com que o atleta se reapresentasse neste ano com dores no púbis, que fizeram com que sua preparação física fosse concluída apenas na última semana.

O Palmeiras comprou 65% dos direitos econômicos de Raphael Veiga junto ao Coritiba, no início de 2017, por R$ 4,5 milhões. Em seu primeiro ano no Alviverde, ele fez 22 jogos e marcou dois gols pelo clube para o qual declarou torcer na infância.

Scolari agora tem que escolher entre Juninho, Fabiano, Matheus Fernandes, Guerra, Hyoran, Arthur Cabral e Ricardo Goulart pela última vaga aberta. Willian, que se recupera de uma cirurgia no joelho, é o único palmeirense que certamente não terá condições de disputar o Estadual.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras no Paulista:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Weverton

Laterais: Diogo Barbosa, Marcos Rocha, Mayke e Victor Luis

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gómez e Luan

Volantes: Bruno Henrique, Felipe Melo, Thiago Santos e Jean

Meias: Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Lucas Lima, Moisés e Raphael Veiga

Atacantes: Deyverson, Dudu, Felipe Pires, Borja e Carlos Eduardo

Lista B (de jovens):

Goleiro: Matheus Teixeira

Lateral: Luan Cândido

Volantes: Gabriel Menino e Patrick de Paula

Meia: Gabriel Veron

Atacantes: Yan e Aníbal