Palmeiras inicia venda de ingressos para o próximo jogo e treino aberto

O Palmeiras iniciou nesta terça-feira a venda geral de ingressos para a partida da próxima quinta-feira, contra o Guarani, às 20h no Allianz Parque, pela abertura da 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Os bilhetes variam de R$ 45 a R$ 180 e estão sendo comercializados de forma virtual e presencial. Os ingressos físicos são vendidos na bilheteria do portão B do Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo), das 10h às 17h desta terça-feira e quarta-feira.

O Verdão também disponibilizou entradas para o treino aberto do elenco, marcado para esta quarta-feira no estádio alviverde. A atividade acontece às 16h (Brasília) e a entrada custa R$ 2 para não-sócios e R$ 1 para sócios. A renda do treino será revertida para instituições de caridade.

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo é vice-líder do grupo B do Paulista com 13 pontos somados. Em caso de vitória na quinta-feira, o Verdão ultrapassa provisoriamente o líder Santo André, que tem 15.