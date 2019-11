Palmeiras garante vaga na Libertadores e pode carimbar G4 na próxima rodada

Apesar de não ter conseguido vencer o Corinthians e ainda ver o Flamengo disparar na liderança, o Palmeiras garantiu a vaga para a Libertadores de 2020 com o empate contra o Timão. Além disso, o Verdão pode assegurar a classificação direta para a fase de grupos da competição continental ainda na próxima rodada.

Com o resultado no Pacaembu, neste sábado, o Palmeiras chegou aos 67 pontos no Campeonato Brasileiro, mantendo a segunda posição. O time comandado por Mano Menezes está a 18 pontos à frente do Corinthians, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores.

Mesmo que o Verdão perca todas as suas partidas até o final da competição e o Timão vença os seus seis jogos, o Alvinegro não conseguiria ultrapassar o rival. Isso porque o time do Parque São Jorge tem 12 vitórias, enquanto o Alviverde tem 19 triunfos, o que impossibilitaria o Corinthians ficar à frente no critério de desempate.

Agora, o Palmeiras busca garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, o que pode acontecer no próximo final de semana. Caso o Verdão derrote o Bahia e o São Paulo não vença o Santos, os comandados de Mano irão assegurar a classificação direta.

Neste domingo, o Palmeiras visita o Bahia, na Fonte Nova, às 16h. Na sequência, o Verdão terá pela frente o Grêmio, no dia 24, às 18h, no Allianz Parque.