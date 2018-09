Palmeiras fecha preparação para encarar o Bahia em Salvador

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para encarar a equipe do Bahia, duelo marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a uma maratona de jogos, o Alviverde deve usar uma equipe mista ou quase toda reserva diante dos tricolores.

Visando a aperfeiçoar a equipe alternativa, que teve bom desempenho recente, vencendo, por exemplo, o Derby no Allianz Parque, a comissão técnica comandou atividades táticas e realizou ensaios como bolas aéreas (defensivas e ofensivas), transições, balanços e marcações com os atletas designados para a partida. O restante do grupo jogou futevôlei no gramado ao lado.

Dentre as novidades, a que mais chama atenção é o possível retorno do meia Alejandro Guerra, fora desde maio, quando passou por uma operação no pé esquerdo. O clube, porém, não divulga os atletas relacionados para a viagem a Salvador, que será realizada entre o final da tarde e o começo da noite deste sábado.

Pelos trabalhos realizados durante a semana, a equipe provável para encarar os baianos tem Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Jean e Lucas Lima; Hyoran, Artur e Papagaio. Deyverson, que vinha sendo um dos grandes nomes dessa equipe, está suspenso.

Se vencer ou empatar com o rival baiano, o Palmeiras alcançará a marca de 10 jogos de invencibilidade no torneio nacional. Nos nove embates anteriores, o Alviverde superou Paraná, Vasco da Gama, Vitória, Botafogo, Chapecoense, Atlético-PR e Corinthians. Os empates foram contra América-MG e Internacional.

A última vez em que o clube permaneceu tantos jogos sem ser derrotado no Brasileirão aconteceu em 2016, ano em que conquistou o título. Naquela oportunidade, a série invencível durou 15 embates. Com 46 pontos conquistados até o momento, o Palmeiras está na terceira posição do Campeonato Brasileiro. O líder Internacional e o São Paulo, segundo colocado, têm 49 cada um.