Palmeiras faz treino físico e Felipão conversa com Veiga e Dudu em particular

O Palmeiras realizou um intenso treino físico na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol. Após atividades com bola durante a manhã, os atletas trabalharam por mais de uma hora na parte interna da Academia de Futebol antes de seguirem para a caixa de areia.

Omar Feitosa, preparador físico, foi quem organizou os exercícios de circuito, os quais a imprensa pôde acompanhar. Foi comum ouvir suspiros e notar rostos cansados entre os jogadores. Lucas Lima, inclusive, chegou a brincar pouco antes do final: “Chega, hein. Já deu, essa foi a última”.

O que mais chamou a atenção, porém, ocorreu antes e após o treino. Quando se dirigia à caixa de areia, o atacante Dudu conversou em particular com Felipão por alguns minutos. Já no final do treino, no momento em que os atletas seguiam rumo ao vestiário, foi Raphael Veiga quem bateu papo com o treinador.

Os dois vivem situações opostas. Dudu é alvo constante de sondagens de equipes chinesas, mas nesta temporada, o Verdão não recebeu uma oferta oficial pelo jogador. O atleta, com contrato até o final de 2022 e multa no valor de 60 milhões de euros tem acordo com a diretoria alviverde para ser liberado em caso de nova oferta vantajosa financeiramente – em julho passado, o clube recusou 15 milhões de euros por seu camisa 7.

“Cinco vezes já tivemos que conversar com o Dudu e estancar algum problema, principalmente da China falando com ele, querendo dar dinheiro etc. Isso é com qualquer profissional, não só o Dudu. Se vêm essas coisas absurdas, todo mundo pensa um pouquinho na família também”, revelou o diretor de futebol Alexandre Mattos, em entrevista coletiva.

Já Raphael Veiga pode ter sua posição ameaçada no elenco, justamente pela entrevista de Mattos, em que o dirigente afirma que o elenco palestrino deverá ter entre 30 e 31 nomes para 2019. O atual plantel tem 36 atletas, já excluindo Vitinho e Pedrão, de saída por empréstimo, e incluindo o retorno dos emprestados (além de Veiga, Juninho, Fabiano, Allione e Erik).

O Palmeiras volta aos treinos na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, em atividade aberta para a imprensa. Na sequência, o técnico Luiz Felipe Scolari concederá a primeira entrevista coletiva da temporada.