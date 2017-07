Palmeiras encerra preparação no palco do jogo contra o Barcelona

O Palmeiras encerrou na noite desta terça-feira a preparação para o duelo contra os equatorianos do Barcelona, marcado para esta quarta, às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. No Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil, os jogadores alviverdes fizeram o reconhecimento do gramado com um trabalho comandado pelo técnico Cuca.

Na primeira parte, o comandante do Verdão supervisionou atividades intensas de toque de bola em campo reduzido. Já na parte final, os atletas aprimoraram finalizações com cruzamentos partindo das duas pontas do gramado. Cuca não confirmou os 11 titulares para o confronto na altitude de Guaiaquil, portanto.

A tendência, contudo, é que o Palmeiras entre em campo com Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Juninho; Thiago Santos (Bruno Henrique) e Tchê Tchê; Roger Guedes, Guerra e Dudu; Willian.

Por ter realizado a melhor campanha do Grupo 5 na primeira fase com 13 pontos ganhos, o Palmeiras adquiriu o direito de decidir a vaga no Palestra Itália diante da agremiação equatoriana, que terminou no segundo lugar do Grupo 1, com 10 pontos, ficando atrás do Botafogo.