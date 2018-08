Palmeiras divulga o novo uniforme; modelo é o último da Adidas

O Palmeiras divulgou na tarde desta quarta-feira sua nova camisa III para a temporada 2018. Produzido pela Adidas, o uniforme traz tons de verde escuro, uma estampa de grafismos geométricos e sombras em toda a sua extensão.

Para fazer o anúncio, o Verdão ainda utilizou sua nova parceira Konami, produtora do jogo Pro Evolution Soccer. O clube será exclusivo do game em 2019 e teve anúncio personalizado com imagens da próxima edição.

Camisa I ✅

Camisa II ✅

Camisa III ✅

Allianz Parque ✅

Palestra Italia ⏳ Você já poderá jogar com o terceiro uniforme no @PES_Brasil 2019! 🎮 pic.twitter.com/zlIBdtcgQC — SE Palmeiras (@Palmeiras) 8 de agosto de 2018

O uniforme é o último produzido pela Adidas. A empresa alemã veste o Alviverde há 12 anos, mas será substituída pela Puma no próximo ano. A futura fornecedora, rival da atual, assinou com o Maior Campeão do Brasil por três temporadas e será exclusiva do clube no período.

O novo manto estreará oficialmente na partida do próximo domingo (12), às 19h, contra o Vasco, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A nova camisa do Palmeiras já está a venda no site da Palmeiras Store, loja virtual do Verdão, e nas lojas Academia Store. No dia 17, o uniforme estará à venda nas principais lojas esportivas do país. O valor da camisa é de R$ 249,99 (masculino) e R$ 229,99 (feminino e infantil).