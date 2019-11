Palmeiras divulga nova parcial de ingressos para o Derby deste sábado

Querendo diminuir a distância de oito pontos para o Flamengo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que venceu quatro das últimas cinco rodadas, precisa manter o embalo para derrotar o Corinthians, neste sábado, às 19 horas (de Brasília). Por conta de um festival no Allianz Parque, o Derby será disputado no Pacaembu e a expectativa é de casa cheia. A diretoria confirmou a venda antecipada de 31 mil ingressos.

Até 10 horas da manhã do último sábado, o sócio-torcedores tiveram exclusividade em compras por meio do site oficial do clube. Desde então, começou a comercialização para o público geral.

O preço das inteiras varia entre R$ 40, referente ao tobogã, e R$ 180, que garante acesso ao setor azul das cadeiras cobertas.

Após o Derby, o Palmeiras volta a campo no outro domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Do outro lado, no mesmo dia e horário, o Corinthians tem compromisso contra o Internacional, na Arena de Itaquera.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com