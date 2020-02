Palmeiras divulga lista de inscritos para a Libertadores com apenas uma ausência

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira a lista com os 30 jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A única ausência entre os 31 atletas do elenco foi o atacante Iván Angulo. O jogador de 20 anos esteve com a seleção da Colômbia no Torneio Pré-Olímpico, não participou da pré-temporada e voltou lesionado.

Alguns jogadores da equipe alviverde terão números diferentes dos que normalmente vestem, já que o regulamento da competição exige que a numeração seja de 1 a 30. O principal deles é o goleiro Weverton, que assumirá a camisa 1, que era de Fernando Prass.

Além dele, terão números novos os goleiros Jailson e Vinicius, que vestirão 22 e 24, respectivamente; o zagueiro Emerson Santos, número 3; os volantes Patrick de Paula, 5, e Gabriel Menino, 25; o lateral-esquerdo Lucas Esteves, 16; o meia Alan, 28; e os atacantes Wesley, 21, Gabriel Veron, 27, e Luan Silva, 9.

A lista ainda pode mudar até o final da Libertadores, pois são permitidas trocas durante o torneio continental. Podem ser feitas cinco alterações antes do início das oitavas de final, outras duas antes das quartas de final e mais duas antes das semifinais. Na posição de goleiro, são permitidas mudanças em qualquer fase caso haja lesão grave comprovada pela Comissão Médica da Conmebol.

A estreia do Palmeiras na Libertadores está marcada para a próxima quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília), contra o Tigre no Estádio Monumental Victoria, na Argentina. O Grupo B ainda conta com Bolívar, da Bolívia, e Guaraní, do Paraguai.