Palmeiras desembarca em Curitiba sem dois titulares para enfrentar o Athletico

Buscando não se distanciar do líder Flamengo, o Palmeiras enfrentará o Athletico Parananense, neste domingo, às 19h, na Arena da Baixada. O elenco Alviverde desembarcou em Curitiba na tarde deste sábado sem a presença de Marcos Rocha e Gustavo Scarpa, poupados pela comissão técnica.

A informação foi publicada pelo Globo Esporte. A expectativa era de que os dois jogadores fossem titulares no jogo contra o Furacão. Com a ausência do lateral-direito, a tendência é que Jean comece jogando, já que Mayke ainda se recupera de lesão no adutor da coxa esquerda. No meio-campo, Lucas Lima deve voltar a ganhar uma oportunidade como titular.

Por outro lado, Vitor Hugo foi relacionado e está com o elenco em Curitiba. O zagueiro desfalcou o Palmeiras no jogo contra a Chapecoense, já que estava com dores abdominais. Assim, o defensor pode voltar a ser escalado como titular por Mano Menezes.

A principal dúvida em relação ao time que iniciará jogando neste domingo gira em torno da referência do ataque. Em má fase, Deyverson pode perder vaga para Borja ou Henrique Dourado. Dessa forma, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado).

No momento, o Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos somados, oito a menos do que o Flamengo. Depois de enfrentar o Athletico Paranaense, o Verdão terá pela frente o Avaí, no domingo da semana que vem.