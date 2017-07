Palmeiras desembarca em Belo Horizonte para enfrentar Cruzeiro

A delegação palmeirense desembarcou em Belo Horizonte durante a tarde desta segunda-feira. Às 21h45 (de Brasília) de quarta, após empatar por 3 a 3 no Palestra Itália, o time alviverde encara o Cruzeiro em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

O Palmeiras vive uma maratona de compromissos longe de São Paulo. Depois de empatar com o Flamengo (2 x 2) no Rio de Janeiro, o time alviverde ganhou do Sport (2 x 0) em Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. De Recife, a delegação viajou para Belo Horizonte, sede do último confronto.

Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson, titulares contra Sport, não estão inscritos pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Ainda assim, todos seguem com a delegação em Minas Gerais, já que o técnico Cuca deseja aumentar o entrosamento entre os atletas também fora de campo.

Dudu, Borja, Tchê Tchê e Michel Bastos, suspensos em Pernambuco, ficam à disposição para enfrentar o Cruzeiro. O Palmeiras fez mistério, mas o volante Felipe Melo, por meio da Internet, confirmou a própria viagem para Minas Gerais ao lado do meia Guerra – ambos estavam em São Paulo, poupados.

Yerry Mina, com dores no tornozelo, desfalcou o Palmeiras diante do Sport. O atacante Willian, em recuperação de lesão muscular, está fora do confronto com o Cruzeiro. Na tarde desta terça, com a primeira parte fechada à imprensa, o elenco treina no CT do Atlético-MG.