Palmeiras contrata meio-campista japonês

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do japonês Daiju Sasaki, companheiro de Andrés Iniesta e Lukas Podolski no Vissel Kobe. O meio-campista de apenas 18 anos de idade chega por meio de um empréstimo de um ano, e deve realizar seus primeiros trabalhos nas categorias de base do clube paulista. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva nesta terça-feira.

Mesmo com a pouca idade, Sasaki já vem atuando pela equipe principal do Vissel Kobe, quarto colocado do Campeonato Japonês, e integra a seleção sub-21 do Japão. O meia, que completa 19 anos em setembro, já acumula 10 aparições em 2018, sendo três como titular, e dois gols marcados.

O atleta estaria despertando o interesse de diversos clubes, inclusive da Europa. O trunfo do Palmeiras para trazê-lo ao Brasil passou por um projeto de marketing, em que os representantes do Verdão teriam destacado a possibilidade do jovem usar o futebol sul-americano como vitrine para, futuramente, seguir ao velho continente.