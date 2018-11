Palmeiras consegue efeito suspensivo para ter Felipão contra o Fluminense

O Palmeiras ganhou um reforço para a partida contra o Fluminense, mas este não entrará em campo. Punido pelo STJD (Superior Tribuna de Justiça Desportiva), o técnico Felipão teve concedido efeito suspensivo e poderá comandar o Verdão nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque.

Assim, Scolari está liberado até a data do novo julgamento – ainda indefinida. O Palmeiras entrou com pedido suspensivo também para contar o centroavante Deyverson diante do Tricolor carioca, mas o recurso foi negado.

Enquanto o treinador foi suspenso por um jogo, o atacante pegou duas partidas de gancho, porém já cumpriu uma devido a suspensão automática. Além da dupla, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, também foi suspenso por 15 dias por declarações feitas após o apito final.

Os auditores julgaram o treinador e o atacante pelos atos feitos na vitória do Verdão sobre o Ceará, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida em questão, Deyverson foi expulso ainda no primeiro tempo após entrada no meio de campo, enquanto Felipão reclamou com a arbitragem pelos cartões recebidos pelos seus atletas durante a partida.