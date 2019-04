Com efeito suspensivo, Palmeiras pode ter Moisés na semifinal

O técnico Luiz Felipe Scolari poderá utilizar o meio-campista Moisés normalmente no confronto decisivo pela semifinal do Campeonato Paulista. Com o efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Desporrtiva (STJD), ele fica liberado para defender o Palmeiras contra o São Paulo.

No último dia 23 de fevereiro, em jogo válido pela oitava rodada do torneio estadual, Palmeiras e Santos duelaram no Allianz Parque. No primeiro tempo do empate sem gols entre os rivais, Moisés e Gustavo Henrique se estranharam após a marcação de uma falta e acabaram denunciados no TJD-SP.

Inicialmente, os dois jogadores foram punidos com um jogo de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP). Insatisfeito com a medida, o Palmeiras recorreu e, no Pleno do órgão, ambos tiveram suas penas aumentadas para quatro partidas.

A decisão causou revolta no Palmeiras, rompido com a Federação Paulista de Futebol (FPF) desde a polêmica final estadual de 2018. O clube alviverde, então, resolveu acionar o STJD, que concedeu o efeito suspensivo a Moisés na noite desta quinta-feira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Moisés e Gustavo Henrique, também amparado por efeito suspensivo, poderão atuar normalmente até o julgamento dos recursos no STJD, algo que ainda não tem data definida. O Palmeiras enfrenta o São Paulo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, enquanto o Santos pega o Corinthians às 20 horas de segunda.