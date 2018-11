Palmeiras cogita abrir mão do Allianz em 2019 por precariedade do gramado

O torcedor do Palmeiras pode ter que se acostumar a ver o Palmeiras mandando mais jogos longe do Allianz Parque em 2019. Questionado sobre a situação do gramado na partida contra o Fluminense, o técnico Luiz Felipe Scolari expôs seu pensamento de transferir mandos de jogos na próxima temporada quando o campo não tiver condições ideais.

“A gente tem que manter um bom diálogo e tem que ter uma situação bem equilibrada com as pessoas que dirigem essa parte do gramado. Eu não posso chegar no meio do ano, não ter o conhecimento de algumas partes de contrato… então tem coisas que nós devemos tratar como rumo no ano que vem. Ah tem show no sábado, vamos jogar no Pacaembu na quarta”, afirmou Felipão.

“Embora o gramado não estivesse tão ruim quanto a gente imaginava. Alguns lances só que tivemos dificuldades. Eles estão fazendo a parte dele e nós temos que ter um entendimento. Na semana que vem vamos nos reunir, traçar planos para o ano que vem (sobre o gramado, shows e jogos)”, completou.

A administração do gramado no Allianz parque é de responsabilidade da WTorre, que conta com a parceria da World Sports para o quesito. Após uma série de shows musicais no estádio no último final de semana, o campo foi retirado e trocado, mas o processo deixou partes queimadas, placas soltas e até desnivelamento em alguns pontos.

Na noite de terça-feira, após uma série de vídeos circularem nas redes sociais mostrando as condições precárias do gramado, que recebeu até tinta, a WTorre se manifestou dizendo que haviam apenas “algumas manchas” e que o campo estaria feio esteticamente, mas em condições de jogo para o confronto do Verdão com o Flu.

Entre o jogo contra o Fluminense e a partida seguinte do Verdão como mandante, na última rodada do Brasileirão, contra o Vitória, ainda haverá uma série de shows na Arena. O estádio já está reservado para apresentações no dia 19, 21, 24, 25, 26 e 27. O duelo contra o Rubro-Negro acontece no dia 2 de dezembro.