Palmeiras chega a 25 jogos de invencibilidade em casa e se aproxima de recorde

Além de manter o Palmeiras a apenas três pontos do líder Flamengo, a sonora vitória por 6 a 2 sobre o CSA, no Pacaembu, serviu para dar uma confiança a mais ao Verdão e, de quebra, aproximou o clube de uma marca histórica no Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo sobre os alagoanos, a equipe agora comandada por Mano Menezes chega a 25 jogos de invencibilidade como mandante no Brasileirão. A última derrota do Maior Campeão do Brasil em seus domínios na competição foi no dia 26/05/2018, para o Sport, por 3 a 2, no Allianz Parque. Desde então, são 22 vitórias e três empates.

Com isso, o Alviverde se aproxima de uma marca histórica. Isso porque a última vez que o clube havia ficado por tantas partidas assim sem perder como mandante no Brasileirão foi entre 1985 e 1987, quando, à época, o time permaneceu sem ser superado por 27 jogos. Buscando igualar o recorde, portanto, o Verdão tem Atlético-MG (06/10), Botafogo (12/10) e Chapecoense (16/10) como próximos adversários dentro de casa.

Já no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), o Palmeiras visita o Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, três a menos que o líder Flamengo, o time de Mano Menezes ocupa a segunda colocação na tabela.