Palmeiras cede o terceiro empate consecutivo no Brasileirão

O clássico entre Palmeiras e Santos foi apenas o primeiro após o retorno do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o empate por 1 a 1 no Pacaembu, marcou a terceira igualdade consecutiva do Verdão no torneio nacional – todas cedendo o resultado.

Diante do Peixe, o Alviverde abriu o placar no primeiro tempo com Lucas Lima. Na etapa final, porém, Gustavo Henrique marcou para o Santos. Apesar do ponto conquistado, o resultado deixou um claro gosto amargo de derrota para os palmeirenses.

“Tivemos um controle legal do jogo, com as melhores oportunidades e o Vanderlei fazendo boas defesas. Realmente, saímos com gosto de derrota. Porém, foi um clássico, com o Santos diante de sua torcida e lutando o tempo todo para empatar. Infelizmente, em uma bola parada, eles fizeram o gol. Saímos com um gosto amargo, mas também tem que valorizar o ponto conquistado aqui, porque foi um jogo fora de casa”, disse Willian.

Antes da pausa do Mundial, diante do Flamengo, Willian marcou no início, mas Thuler empatou na etapa final. Uma rodada antes, contra o Ceará, foi ainda pior para os palestrinos. No intervalo, a equipe vencia por 2 a 0 com gols de Thiago Santos e Dudu. No segundo tempo, porém, Felipe Azevedo marcou e Elton fez o segundo do Vovô aos 43 minutos.

O Palmeiras tenta retomar o caminho das vitórias neste domingo, quando encara o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Desde que a nova casa alviverde foi inaugurada, o Maior Campeão do Brasil nunca venceu o Galo.

