Palmeiras aprova orçamento e estuda punição por caso Blackstar

O Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras se reuniu na noite da última quarta-feira. O órgão aprovou o orçamento previsto para a próxima temporada e ainda encaminhou a criação de uma sindicância que pode resultar em punição aos envolvidos na fracassada proposta de patrocínio da Blackstar International Limited.

Dentro da previsão orçamentária do Palmeiras para 2019, a receita é de R$ 561 milhões. No último encontro do ano, os integrantes do Conselho Deliberativo do clube presidido por Maurício Galiotte aprovaram a projeção para a próxima temporada de maneira unânime.

A malsucedida tentativa da Blackstar International Limited de patrocinar o Palmeiras também esteve na pauta da reunião. Para criar uma comissão de sindicância com a finalidade de investigar os envolvidos, o estatuto do clube determina a adesão de um mínimo de 50 conselheiros, número que deve ser alcançado facilmente.

A proposta da Blackstar foi apresentada por Genaro Marino, candidato à presidência derrotado por Maurício Galiotte, na véspera das eleições. Ele tomou conhecimento do interesse da empresa em patrocinar o clube por meio de Paulo Nobre. Ambos, portanto, devem ser os alvos da comissão de sindicância.

O Palmeiras já tinha um acordo encaminhado para renovar com a Crefisa, mas se reuniu com um representante da Blackstar para analisar a proposta. Durante o processo de busca de informações sobre a empresa, a gestão de Galiotte detectou uma fraude e encerrou as tratativas.

Sem a Blackstar International Limited, a tendência é que o Palmeiras renove por três anos seu acordo de patrocínio com a Crefisa, que vence no fim de 2018. Após o jogo decisivo contra o Vasco, Leila Pereira, proprietária da empresa, chegou a cravar a continuidade da parceria.