Palmeiras anuncia ex-auxiliar de Dunga como substituto de Alberto Valentim

O planejamento do Palmeiras visando a temporada de 2018 ganhou o reforço de mais um nome. Trata-se de Andrey Lopes, que será auxiliar da comissão técnica fixa e atuará ao lado de Roger Machado e seus auxiliares, Roberto Ribas e James Freitas. O novo contratado assume a vaga deixada por Alberto Valentim, que deixou o clube após o término da temporada.

Aos 44 anos, Andrey Lopes é graduado em Educação Física, pós-graduado em Futebol e possui licença A do curso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, o profissional chega com a experiência de ter trabalhado na Seleção Brasileira, quando atuou como auxiliar do técnico Dunga entre 2014 e 2016.

Outro trabalho de destaque de Andrey Lopes foi feito no Grêmio, entre as temporadas de 2007 e 2011, período em que o Tricolor Gaúcho contava com Cícero de Souza, atual Gerente de Futebol do Palmeiras, em sua diretoria.

Em 2015, o novo auxiliar do Verdão visitou as instalações da Academia de Futebol e não deixou de elogiar o trabalho feito pelo Verdão.“Recebi o convite da diretoria do Palmeiras para visitar o clube e vim com o maior prazer. Pude conhecer toda estrutura e o trabalho de ponta que é feito no Palmeiras. Fui muito bem recebido e conheci todas as dependências, o pessoal do futebol e o pessoal de apoio, então a visita foi muito proveitosa”, disse, à época.