Palmeiras anuncia saída do auxiliar técnico Alberto Valentim

O Palmeiras anunciou, na tarde desta terça-feira, que o treinador interino e auxiliar técnico Alberto Valentim não continuará no clube. Em nota oficial, o Verdão declarou que optou em não manter o profissional após reunião na Academia de Futebol.

Esta é a segunda vez que Valentim deixa o Alviverde. No começo deste ano, ele deixou a equipe então campeã brasileira para comandar o Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, entretanto não convenceu, o time de Campinas não conseguiu avançar da primeira fase e quase foi rebaixado. Com o retorno de Cuca ao Palmeiras, ele voltou à equipe do Palestra Itália.

Neste ano, o técnico de 42 anos comandou o Verdão em 11 partidas, conseguindo seis vitórias. Já no Red Bull Brasil ele conseguiu apenas quatro triunfos em 15 jogos. A tendência é que ele siga a carreira de treinador após a saída do Palestra, que terá Roger Machado como seu comandante em 2018.

Além de informar da saída do auxiliar técnico, o Palmeiras disse reconhecer o potencial de Alberto Valentim e agradeceu pelos serviços prestados pelo ex-lateral direito.

Confira o comunicado:

“Após reunião realizada na Academia de Futebol na tarde desta terça feira (05), o Palmeiras decidiu pela não manutenção de Alberto Valentim no clube.

Conhecedor de seu potencial técnico e agradecido pelo seu trabalho enquanto funcionário, o Palmeiras deseja muita sorte ao profissional no decorrer de sua carreira”.