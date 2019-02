Palmeiras vive expectativa de ter Scarpa, Goulart e Dudu na estreia da Libertadores

Não foram apenas os torcedores palmeirenses que se animaram com a estreia de Ricardo Goulart pelo Verdão. Visando a estreia do Verdão na Copa Libertadores da América, o técnico Luiz Felipe Scolari confirmou a ideia de ter o camisa 11 novamente titular na Colômbia e ao lado de Dudu e Gustavo Scarpa, que deve retornar de lesão.

“O Goulart vai fazer a função dele e, à medida que for evoluindo, vai ter condições de jogar 90 minutos todas as partidas que eu achar necessário, com a condição de preservá-lo”, afirmou Scolari, antes de abordar a volta de Gustavo Scarpa. “Temos a recuperação do Scarpa para semana que vem. Ajuda”.

Gustavo Scarpa sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo devido a uma tesoura de um adversário no duelo contra o Bragantino, no dia 11 de fevereiro. A expectativa é de que o meia ficasse até 20 dias afastado dos gramados e, na estreia da Liberta, 23 dias terão sido decorridos.

Já Ricardo Goulart passou por um problema físico muito mais grave. O meia-atacante teve que ser submetido a uma artroscopia no joelho no dia 25 de outubro. Seu período afastado dos gramados fez com que ele não estivesse disponível para realizar a pré-temporada com os companheiros. Mesmo assim, sua recuperação surpreendeu o Núcleo de Saúde e Performance do clube e, diante do Ituano, o camisa 11 fez sua estreia como titular na temporada.

“A questão da titularidade é o joelho. A gente tem que preservá-lo para determinados momentos. Contra o Ituano ele podia fazer esse esforço, mas sábado e domingo eu tenho que ter um cuidado especial para que ele possa atuar no mínimo 45 minutos lá em Barranquilla”, completou Scolari.

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, na Colômbia, diante do Junior Barranquilla, às 21h (de Brasília). Além dos cafeteros, Melgar e San Lorenzo completam o grupo alviverde.