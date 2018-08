“Paizão”, Felipão estreia a três jogos da sexta final de Copa do Brasil

Às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Visto com carinho pelos atletas, Luiz Felipe Scolari, único técnico tetracampeão do torneio, estreia a apenas três jogos do que seria sua sexta decisão.

“A maioria do grupo não tinha trabalhado com o Felipão e só ouvia a imprensa falando que era meio grosso, mas é totalmente diferente. É um cara super brincalhão. É claro que, quando precisa dar dura, ele dá. Mas todos estão amando. Tem uma carreira brilhante e só quer ajudar. É um paizão para todos nós”, disse o lateral direito Mayke.

Em uma das primeiras conquistas relevantes de sua carreira, Felipão dirigiu o modesto Criciúma rumo ao título da edição de 1991 da Copa do Brasil. Pelo Grêmio, ganhou em 1994 e foi vice em 1995. No comando do Palmeiras, triunfou em 1998 e 2012.

“É um cara que conhece muito bem esse tipo de competição. Os torneios mais importantes do mundo de mata-mata, o Felipão conseguiu vencer. Traz um peso muito grande para o jeito de lidar, de treinar”, declarou Bruno Henrique. “Ele quer que os jogadores façam o que sabem fazer e dá moral para o jogador”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Um dos principais técnicos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, Felipão detém dois recordes pelo clube na Copa do Brasil. Com 26 vitórias em 44 partidas, ele é o treinador que mais comandou e ganhou, à frente de Vanderlei Luxemburgo (11 triunfos em 21 jogos).

Em caso de novo empate por 0 a 0 no Pacaembu, Palmeiras e Bahia decidem nos pênaltis o classificado às semifinais da Copa do Brasil, enquanto uma vitória simples é suficiente para assegurar a presença do ganhador na próxima fase do torneio nacional.