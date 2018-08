De volta ao Pacaembu, Palmeiras decide vaga na semi contra o Bahia

De volta ao Estádio do Pacaembu, o Palmeiras decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Bahia às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira. Como houve empate sem gols em Salvador, uma vitória simples evita os pênaltis e assegura o ganhador na próxima fase.

A tendência é que o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Willian, recuperados de problemas físicos, retornem à equipe titular. O goleiro Weverton, substituído por desconforto muscular diante do Vasco, também não deve ser problema no confronto marcado para o Pacaembu, já que a arena recebe um show no sábado.

“É uma partida bem difícil, de mata-mata. A gente sabe que precisa ter uma atenção especial. É diferente de jogo pelo Campeonato Brasileiro e precisamos de extrema cautela. Uma vitória simples nos dá a classificação. É impor nosso ritmo em casa e tentar sair com a vitória”, afirmou o volante Bruno Henrique.

O duelo no estádio municipal marca a reestreia do experiente técnico Luiz Felipe Scolari na Copa do Brasil. Único treinador com quatro títulos na história do torneio nacional, ele foi campeão por Criciúma (1991), Grêmio (1994) e Palmeiras (1998 e 2012).

No jogo decisivo pelas quartas de final, o Palmeiras defende uma série de cinco partidas consecutivas sem tomar gols, uma vez que a defesa passou com sucesso por Paraná, Bahia, América-MG, Cerro Porteño e Vasco. Nesta quinta-feira, no entanto, manter a retaguarda intacta não será suficiente para avançar no tempo normal.

Vindo de uma sequência de oito partidas consecutivas sem derrotas, o Bahia chega embalado para o confronto na capital paulista. Diante do Palmeiras, o time tricolor tenta a classificação para a semifinal da Copa do Brasil de forma inédita.

“É um torneio ótimo, que dá muita visibilidade e uma premiação interessantíssima para o clube. Sei que avançar de fase significa muito e é isso que almejamos. A tarefa é árdua, claro, mas vemos a disputa em aberto”, disse o técnico Enderson Moreira, semifinalista com Goiás (2013) e Santos (2014).

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, o treinador não pôde descansar os titulares diante do América-MG na tarde de sábado. Desgastado, Zé Rafael foi poupado durante a semana, mas deve enfrentar o Palmeiras normalmente.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

Data: 16 de agosto de 2018, quinta-feira

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Rodrigo Correa (Fifa) e Bruno Pires (Fifa)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

BAHIA: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Flávio, Elton, Vinicius e Zé Rafael; Edigar Junio e Gilberto

Técnico: Enderson Moreira