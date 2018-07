Oferta de clube chinês deixa palmeirense Dudu balançado

O atacante Dudu, frequentemente assediado por clubes estrangeiros, tem uma proposta atraente para defender o Shandong Luneng. Após rejeitar algumas ofertas e sondagens nas últimas temporadas, o jogador do Palmeiras ficou balançado com o interesse do clube chinês por seus serviços.

O Palmeiras, detentor de 100% dos direitos federativos de Dudu, chegou a recusar uma proposta inicial de 12 milhões de euros (R$ 54 milhões) apresentada pelo Shandong Luneng, time defendido pelos brasileiros Gil e Diego Tardelli. Dispostos a tirar o atacante do clube alviverde, os chineses estão dispostos a melhorar os valores.

Após negociar Keno com o egípcio Pyramids, o Palmeiras se preocupa com a possibilidade de perder mais um atacante. Atualmente, as únicas opções do clube para o setor são Borja, Deyverson, Dudu e Willian, além do jovem Artur. O colombiano passou por artroscopia no joelho direito e será desfalque de quatro a seis semanas.

O clube presidido por Maurício Galiotte, portanto, não deve facilitar a negociação de Dudu com o Shandong Luneng. Na medida em que recentemente vendeu Fernando (Shakhtar Donetsk), João Pedro (Porto), Tchê Tchê (Dinamo de Kiev) e Daniel Fuzato (Roma), além de Keno, a situação econômica não é problema.

No último mês de janeiro, o Palmeiras recusou uma proposta significativa do chinês Changchun Yatai por Dudu e, em março, renovou o contrato do atleta até o fim de 2022. Protagonista dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, ele acumula 49 gols em 198 jogos pelo clube.

Atualmente, Dudu participa da excursão do Palmeiras pela América Central. Às 14 horas (de Brasília) deste domingo, o time defendido pelo atacante na mira do futebol chinês entra em campo para enfrentar a Liga Alajuelense, em San José, capital da Costa Rica.