Números reforçam opção de Luxemburgo por Felipe Melo na zaga do Palmeiras

Uma das primeiras alterações promovidas por Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras foi a mudança de posição de Felipe Melo. Volante de origem, o camiseta 30 começou o ano atuando como zagueiro no Verdão e tem correspondido.

Após dois jogos oficiais, Felipe diminuiu o número de faltas cometidas e se mostrou fundamental no aprimoramento da saída de bola.

Segundo dados divulgados pelo Footstats, Melo teve um aproveitamento de 100% dos passes no Choque-Rei, que acabou empatado em 0 a 0. Levando em consideração os 45 passes distribuídos pelo defensor, quatro deles foram lançamentos para o campo de ataque e todos encontraram o alvo.

Em partida válida pela estreia do Campeonato Paulista, o Palmeiras aplicou uma goleada sobre o Ituano e o capitão alviverde se destacou. Mais uma vez, Felipe Melo teve 100% de aproveitamento nos passes e acertou todos os lançamentos.

Apesar das estatísticas favoráveis, foi em cima dele que o São Paulo criou a sua melhor chance na partida. Tiago Volpi viu as linhas do Palmeiras avançadas e deixou Daniel Alves cara a cara com Weverton, que fez linda defesa.

Em entrevista coletiva após o clássico, Vanderlei Luxemburgo exaltou a atuação de Felipe Melo e pediu calma durante o período de adaptação.

“O Felipe vai errar. Zagueiro erra. Vai ter um dia que ele vai tentar uma dividida e fazer um pênalti, outro que ele vai ser driblado. Ser zagueiro é isso. Porém, não tem pode haver uma pressão maior só porque ele é o Felipe. Cabe a vocês analisar se ele está jogando bem ou não. Na minha opinião, está tudo bem”, comentou.

Em busca da liderança do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra campo já nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Oeste.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com