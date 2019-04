Números mostram queda de Goulart e Palmeiras tenta reverter a situação

Após um longo período de treinos, Ricardo Goulart é uma das principais esperanças do Palmeiras para que o futebol da equipe melhore. O camisa 11 começou sua trajetória no Verdão muito bem, mas seu desempenho caiu muito com sua sequência de jogos como titular.

O meia-atacante soma 11 jogos pelo Verdão, com quatro gols e três assistências. Entretanto, 85% de suas participações nos tentos do Palestra aconteceram nos cinco primeiros confrontos disputados por ele, mesmo considerando que Goulart, em dois destes, saiu do banco de reservas.

Nas últimas seis partidas disputadas pelo Palmeiras, o camisa 11 concedeu apenas uma assistência. O clube tem consciência do desgaste físico enfrentado pelo jogador e elaborou um plano especial para deixá-lo no auge de sua forma, conforme mostrou a Gazeta Esportiva.

Desde que iniciou sua maratona de jogos, Ricardo Goulart foi poupado de apenas uma partida do Palmeiras – contra o Junior Barranquilla, no Allianz Parque. Ele passou por uma artroscopia no joelho no final de outubro e, para sua estreia pelo Verdão (17 de fevereiro), o Núcleo de Saúde e Performance alviverde queimou algumas etapas em virtude de sua ótima evolução.

É consenso entre a comissão técnica que ele sentiu a carga de jogos. Os 15 dias sem jogos, entre a eliminação no Campeonato Paulista e a partida desta quinta-feira, contra o Melgar, no Peru, tinham exatamente como intuito deixar o atleta no máximo de sua capacidade física.

Participações de Ricardo Goulart em gols do Palmeiras:

Nos primeiros cinco jogos:

Palmeiras 3 x 2 Ituano – dois gols e uma assistência

Palmeiras 3 x 0 Melgar – um gol e duas assistências

Nos últimos seis jogos:

Palmeiras 5 x 0 Novorizontino – um gol