Nome do jogo, Luiz Adriano comemora mais um hat-trick na carreira

O Palmeiras estreou com o pé direito no Allianz Parque pela Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o Verdão derrotou o Guaraní, do Paraguai, e assumiu a liderança isolada do Grupo B. E o nome do jogo foi o atacante Luiz Adriano, que marcou os três gols alviverdes. Após a partida, o camisa 10 comemorou o sexto hat-trick da carreira.

“Já tinha marcado na Liga dos Campeões, no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Hoje, tive a felicidade de marcar mais três gols em um jogo muito importante para nós. A equipe está de parabéns. Fizemos uma grande partida”, declarou o centroavante em entrevista à Fox Sports.

Antes do duelo contra os paraguaios, Luiz Adriano já havia balançado as redes três vezes contra o Kryvbas, pela Copa da Ucrânia de 2009/2010, o Nordsjaelland, pela Liga dos Campeões de 2012/2013, o BATE Borisov, pela Champions de 2014/2015, e o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Além disso, ele marcou cinco gols no outro duelo contra o BATE pela Liga dos Campeões de 2014/2015.

O camisa 10 palmeirense ainda comemorou o bom momento na temporada. “Fico muito feliz porque é o trabalho da equipe. Graças a Deus, tenho feito os gols. É algo importante para mim, porque sou atacante. Quero agradecer aos meus companheiros que me ajudaram a chegar nessa marca”, completou o atacante, que tem cinco gols marcados em nove partidas disputadas em 2020.

Agora, o Palmeiras volta a campo neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), quando visita a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. O próximo compromisso pela Libertadores é na quarta-feira (18), às 21h30, contra o Bolívar, na Bolívia.