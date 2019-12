Nobre lembra Copa do Brasil 2015 e detona gestão Galiotte: “Medíocres”

Confira este e outros vídeos em

Há exatos quatro anos, no primeiro título do Palmeiras com Paulo Nobre como presidente, o time alviverde bateu o Santos na decisão e conquistou a edição de 2015 da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, por meio de post no Instagram, o ex-mandatário detonou a gestão de Maurício Galiotte.

“É deprimente e melancólico perceber o quão difícil é construir um trabalho e conquistar o respeito do meio e da opinião pública, e como é fácil um bando de medíocres deslumbrados retrocederem aos mesmos padrões que quase faliram o clube!”, escreveu Nobre.

Paulo Nobre tinha Maurício Galiotte como vice presidente e braço direito em suas duas gestões, mas ambos romperam por discordâncias em torno da legalidade da candidatura da empresária Leila Pereira ao Conselho Deliberativo. Atualmente, em crise, o Palmeiras trabalha para definir um novo técnico.

“Era possível ter sucesso administrativo, financeiro e esportivo apenas trabalhando sério, sem nenhuma mágica, sem tentar tomar atalhos, sem arrogância e ilusão de achar que só o dinheiro é solução para tudo, com humildade, sem a prepotência ‘nova rica’ de achar que verde é cor da inveja”, escreveu Nobre.

O ex-presidente chegou a apoiar Genaro Marino, candidato derrotado por Maurício Galiotte nas últimas eleições presidenciais, marcadas pelo controverso caso Blackstar. Hoje, afastado da política do Palmeiras, Nobre vem se dedicando ao rali.

“Palmeirenses, estejam certos que essa perdida gestão dificilmente terá outro ano frustrante como o de 2019. Até acredito que vá ganhar títulos, mas a qual preço? Mas não vamos sofrer por antecedência. Vamos torcer, rezar e aproveitar as vitórias que certamente virão!”, escreveu.