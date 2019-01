Nada de Paulistinha! Palmeiras estreia contra o Red Bull buscando fim de jejum

O Palmeiras faz sua estreia oficial na temporada neste domingo, em duelo contra o Red Bull, às 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Será o primeiro jogo do Verdão no Campeonato Paulista, que apesar do histórico recente conturbado, incomoda pelo jejum de 10 anos sem conquista.

O Alviverde está rompido com a FPF (Federação Paulista de Futebol), que organiza a competição, por conta da polêmica final de 2018, em que os palestrinos alegam interferência externa no título que terminou nas mãos do rival Corinthians, em pleno Allianz parque. O clube, porém, teve negado os pedidos de anulação no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Parte da torcida e membros da diretoria, inclusive, defendiam que o clube disputasse o Paulistão com sua equipe Sub-20. A possibilidade, porém, foi refutada por Felipão, que não quer saber do termo ‘Paulistinha’. “Só é Paulistinha para quem perde. Para quem ganha, vale muito”. E o Palmeiras, multicampeão nos últimos anos, não sabe o que é vencer o torneio estadual desde 2008.

Para quebrar a escrita, o Verdão não terá elenco completo na primeira rodada. Luiz Felipe Scolari definiu a lista de inscritos para o paulista com 21, dos 26 nomes permitidos. Assim, restam ainda cinco vagas, disputadas por 11 atletas (Willian, machucado, está descartado e Yan entra na chamada lista ‘B’ que conta com atletas das categorias de base. (Confira abaixo os inscritos do Verdão até aqui).

“É bom ter uma briga muito boa. No ano passado, o grupo foi muito revezado, e, quem entrou, conseguiu se sobressair. Será um grupo muito grande, com jogadores muito qualificados. Há várias opções. Todos estão motivados para buscar o seu espaço”, afirmou o atacante Felipe Pires, inscrito e provável titular neste domingo.

Léo Ortiz é um dos 14 reforços do Red Bull (Foto: Divulgação)Em sua quinta participação seguida na Série A1 do Campeonato Paulista, o Red Bull se reforçou bastante para conseguir alcançar a missão de se classificar para o mata-mata do estadual mais difícil do Brasil pela terceira vez na sua história. A equipe comandada por Antônio Carlos Zago, ídolo dos palmeirenses e que já treinou o Maior Campeão do Brasil, trouxe 14 caras novas para o Paulista.

“Estou muito animado e confiante porque fizemos uma pré-temporada muito boa. O Paulista e sei que é o campeonato mais competitivo do Brasil, não tem nenhum jogo fácil. Estrear contra o Palmeiras, o atual campeão Brasileiro, nos motiva, ainda mais, para iniciarmos o torneio com uma boa apresentação. Sabemos que será um jogo muito complicado, pois o elenco deles dispensa comentários, mas iremos entrar em campo para tentar surpreender e sair com bom resultado”, afirmou o zagueiro Léo Ortiz, reforço para esta temporada.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras para o Campeonato Paulista até aqui

Goleiros: Weverton, Fernando Prass e Jailson

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena e Luan e Gustavo Gómez

Laterais: Mayke, Marcos Rocha, Diogo Barbosa e Victor Luis

Volantes: Felipe Melo, Bruno Henrique e Thiago Santos

Meias: Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Zé Rafael

Atacantes: Borja, Deyverson, Dudu e Felipe Pires

FICHA TÉCNICA

RED BULL x PALMEIRAS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 20 de janeiro de 2019, domingo

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

RED BULL: Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Romário; João Denoni, Uillian Correia e Everton; Deivid, Osman e Ytalo

Técnico: Antônio Carlos Zago

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Bruno Henrique), Felipe Melo e Lucas Lima; Dudu, Felipe Pires (Gustavo Scarpa) e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari