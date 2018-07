Moisés pede participação da torcida em comemoração e ignora cartão

A alegria de Moisés ao marcar o primeiro gol do Palmeiras diante do Atlético-MG só não foi completa por falta de ensaio. Já nesta segunda-feira, o camisa 10 afirmou que irá repetir a celebração e agora conta com a colaboração dos palestrinos nas arquibancadas.

Depois de balançar as redes contra o Galo, o camisa 10 tomou emprestada a câmera do fotógrafo do clube e usou o tripé como um cajado, na intenção de ‘abrir’ o mar de torcedores. Sem combinar, porém, a comemoração inédita não causou a reação esperada da torcida.

O ato de Moisés ainda rendeu ao jogador o cartão amarelo. Na súmula, o árbitro Péricles Bassols justificou a advertência pelo o jogador ter “perdido tempo excessivo na comemoração do gol”. “Vergonha. Não vou me omitir na resposta. É uma comemoração que tenho com a torcida pelo apelido. Estão tentando inibir a gente até de comemorar gol, um momento tão marcante no futebol. Uma vergonha”, reclamou o armador alviverde após o duelo.

Após findar uma incomoda série de nove derrotas e quatro empates contra o adversário, o Palmeiras chegou aos 23 pontos e subiu para o quarto lugar, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. Assim como o Atlético-MG, que tem a mesma pontuação e figura no terceiro posto.