Moisés aproveita férias para “atualizar” tatuagem de campeão brasileiro

Depois da festa do título do Campeonato Brasileiro, Moisés aproveitou as férias para “atualizar” a sua tatuagem em homenagem à conquista. Campeão com o Palmeiras em 2016, o meio-campista já havia adiantado que iria apenas escrever o ano de 2018 em baixo da imagem da taça do Brasileirão que já havia sido feita há dois anos.

Nesta temporada, o jogador de 30 anos disputou 53 partidas, superando a sua maior marca anterior que era de 2016, quando entrou em campo pelo Verdão em 37 oportunidades. No ano passado, ele entrou em campo 22 vezes. No dia 23 de dezembro, Moisés irá completar três anos no clube.