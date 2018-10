Moisés aposta em abrir o placar e deixar o Boca assustado no Allianz

O Palmeiras aposta na força de sua torcida no Allianz Parque lotado para chegar à final da Copa Libertadores da América. Após perder na Bombonera, o Verdão terá que reverter a vantagem do Boca Juniors em duelo no Brasil, na próxima quarta-feira.

“A gente sabe que é um resultado reversível. A equipe do Boca tem muita qualidade, mas a partir do momento que nós fizermos um gol na nossa Arena eles vão ficar assustados. Faremos de tudo para conseguir o resultado”, afirmou o meia Moisés.

Desde que Felipão chegou ao Palmeiras, o Verdão acumula marcas positivas como mandante (incluindo duelos disputados no Pacaembu). São 11 jogos com nove vitórias e duas derrotas, sendo que, mesmo os revezes, aconteceram em situações específicas (contra o Cerro Porteño-PAR, mais de 90 minutos tendo um jogador a menos, e diante do Cruzeiro, com gol considerado legítimo anulado no último lance).

Para avançar, porém, o Palmeiras precisará mostrar mais futebol do que o apresentado na Bombonera. “Nós realmente criamos pouco tendo em vista o que vínhamos fazendo, mas eles também não criaram. No final do jogo tomamos um gol de bola parada onde sabemos que define partidas, né? Já definiu a nosso favor, dessa vez foi contra”.

Antes do jogo de volta contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, o Alviverde encara o Flamengo, sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo de líderes do torneio nacional.