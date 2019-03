Mistério ou sorte? Felipão, departamento médico e Deyverson se contradizem sobre lesão

Mistério premeditado, confusão ou sorte? A escalação de Deyverson como titular na partida contra o Novorizontino surpreendeu a todos, menos o técnico Luiz Felipe Scolari. Em entrevista após o duelo, o treinador falou sobre a recuperação do atleta, mas contradisse o próprio jogador e o departamento médico do clube.

“Ele vem treinando há uns sete ou oito dias. É que ele faz um trabalho individualizado e só vai ao campo depois que inicia o treinamento, por volta de 30 minutos. Ele tem feito um trabalho com o departamento físico para uma preparação diferenciada. Não é um jogador pronto para jogar 90 minutos, mas ele tinha que ser usado hoje para sabermos da real condição”, afirmou Scolari.

A lesão muscular na coxa direita sofrida pelo atacante ocorreu há uma semana, no dia 19 de março, durante atividade na Academia de Futebol. De acordo com o departamento médico do Palmeiras, o tempo de recuperação seria de duas a três semanas.

“Eu não sou muito de pensar em lesão. Então nem lembro quando voltei a treinar. Eu lesionei segunda-feira, mas quando eu voltei a treinar não me lembro muito bem”, disse Deyverson, interrompido pela reportagem com o questionamento se estará mesmo treinando há oito dias.

“Juro por Deus que não me lembro. No campo acho que uns três dias. Na academia sim, eu lembro que tem uns quatro dias, fazendo exercícios. Mas no campo acho que uns três”, disse o atleta, mostrando apreensão. “Mas graças a Deus eu estou bem e isso é o mais importante. Palmeiras ganhou e agora é descansar porque o Palmeiras tem outros jogos importantes pela frente”.

A imprensa normalmente tem acesso apenas aos primeiros dez minutos dos treinos do Palmeiras na Academia de Futebol. Neste período, nos dias seguintes à lesão de Deyverson, o atleta não foi visto em campo.

