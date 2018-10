Mayke vê Palmeiras confiante: “Felipão pode escolher de olho fechado”

Com ‘dois Palmeiras’ diferentes, a equipe de Luiz Felipe Scolari está na semifinal da Copa Libertadores e na liderança do Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Verdão, o treinador montou duas formações distintas para os torneios mata-matas e de pontos corridos, o que faz com que o elenco palestrino sinta-se valorizado e confiante.

“O Felipão está dando oportunidade para todo mundo. Temos uma excelente equipe e qualquer um que ele escalar em campo vai dar o máximo e fazer excelentes jogos. Ele pode fechar o olho e escolher porque será bem servido. Graças a Deus estamos fazendo bons jogos e vamos buscar fazer isso em outras partidas”, afirmou o lateral direito Mayke.

No Choque-Rei de domingo, Marcos Rocha foi escolhido para começar jogando com a ‘equipe B’ do Palmeiras, que teve apenas quatro titulares. Por conta de uma contusão, porém, Mayke foi lançado ainda no primeiro tempo e participou dos dois gols palestrinos no clássico. “Viemos aqui na casa deles, conseguimos impor nosso ritmo e graças a Deus conseguimos sair com o resultado positivo”.

“Cada vez tem que dar um passo rumo ao título. Estamos em busca desse objetivo de ser campeão. Faltam muitos jogos. Tivemos uma excelente vitória e agora é descansar para encarar o Grêmio”, finalizou.

Para seguir em grande fase, o Palmeiras encara o Grêmio neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Felipe Melo e Victor Luis não irão para o jogo.