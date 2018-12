Mayke mira Seleção e promete luta por título da Libertadores em 2019

Contratado pelo Palmeiras de maneira definitiva por cinco temporadas, Mayke almeja coisas grandes para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, em entrevista concedida na zona mista do Prêmio Brasileirão 2018, cerimônia que premia os melhores jogadores da Série A, o lateral falou sobre Seleção Brasileira e prometeu: o Palmeiras briga pelo troféu da Libertadores em 2019.

“Muito difícil. (Seleção) Tem excelentes jogadores, mas vou procurar trabalhar bastante, primeiro fazendo meu trabalho no Palmeiras, para depois sim, se Deus quiser, ser convocado”, afirmou, antes de completar.

“Fiquei muito feliz por essa temporada, pelas oportunidades. Agradeço a todo mundo que acreditou em mim. A Libertadores era um sonho nosso, mas não veio. Vamos tentar em 2019 trazer essa taça”, concluiu.

Mayke chegou ao Palmeiras em 2017 e, desde então, disputou 61 partidas, sendo 35 delas somente nesta temporada. Isso se deve a dois fatos: a lesão do considerado titular Marcos Rocha e também o crescimento do próprio jogador nas mãos de Luis Felipe Scolari, que chegou à equipe em julho. Na campanha do título do Brasileirão, Mayke atuou em 20 das 38 rodadas possíveis.

