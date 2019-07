Mayke e mais duas baixas: Palmeiras faz último treino antes de pegar o Inter

O Palmeiras realizou na tarde desta terça-feira seu último treino antes de encarar o Internacional, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na atividade na Academia de Futebol, o Verdão teve três baixas.

Mayke até foi ao gramado com o restante do elenco, mas realizou apenas trabalhos específicos acompanhado do fisioterapeuta Jomar Ottoni, separado dos demais atletas. Já Angulo e Ramires ficaram apenas na parte interna do CT.

O jovem colombiano não treina com o grupo desde o último dia 28. Na ocasião, a assessoria de imprensa do clube afirmou que se tratava apenas de um trauma (pancada) sofrida em um treinamento na Academia de Futebol. O Núcleo de Saúde e Performance do clube não dá mais detalhes sobre ocorrido.

Já o volante, reforço para o segundo semestre, segue fazendo trabalhando para retomar condições físicas ideais. Ramires estava no Jiangsu Suning (CHN) e não joga há mais de um ano.

A provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Internacional tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

