Mattos sai em defesa de Felipe Melo e crê em inveja de Chiellini

Criticado asperamente pelo italiano Giorgio Chiellini em sua biografia, o brasileiro Felipe Melo respondeu no mesmo tom. Em meio à polêmica entre os dois jogadores, Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do Palmeiras, saiu em defesa do atual zagueiro do time alviverde.

“Fomos campeões juntos e, acima de tudo, é um baita profissional, um cara que quer vencer. Às vezes, o cara que quer vencer e fala o que pensa carrega com ele essas bobagens, principalmente muitos invejosos, o que deve ser o caso desse jogador aí (Chiellini)”, disse Mattos em entrevista ao Fox Sports.

Como diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos foi o responsável por repatriar Felipe Melo, então na Inter de Milão. O recém-chegado protagonizou polêmica com o técnico Cuca em 2017, mas no ano seguinte fez bom papel rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018.

“Falar do Felipe Melo é muito fácil. É um dos melhores profissionais com quem trabalhei. É o primeiro a chegar e último a sair. Sempre positivo, sempre abraçando. Cobra muito e sabe ser cobrado. Não tive absolutamente nenhum problema com ele. Só alegria e discussão em alto nível, porque é um cara inteligente”, disse Mattos, generoso.

“É um pai de família invejável, que protege bastante sua família, seus filhos e esposa. É um cara que eu gosto, que considero um amigo, que tive o prazer de buscar e trazer de volta para o Brasil. Ao mesmo tempo, ele deu muita coisa boa em troca”, declarou o atual executivo do Atlético-MG.