Mattos reclama de arbitragem e vê erros bizonhos contra o Palmeiras

O Palmeiras não deixou o Morumbi plenamente satisfeito neste sábado. Após a vitória palmeirense, que fez cair um tabu de 16 anos, o diretor Alexandre Mattos reclamou da arbitragem de Wilton Pereira de Sampaio e os erros consecutivos contra o Verdão.

“A gente entende erros. O que não dá para entender é o segundo jogo seguido com erros bisonhos. O lance do Pacaembu foi bisonho a penalidade e dificultou bastante. Você vê, na rodada passada nós éramos líderes pelo saldo de gols, então isso pode fazer a diferença. Hoje de novo, com dez minutos, se o goleiro fosse expulso e deveria ter sido, o jogo teria um outro emocional, um outro lado”, afirmou.

Aos nove minutos de Choque-Rei, Sidão se atrapalhou com Deyverson em uma reposição de bola. O lance ficou com o centroavante, que chutou para o gol e o goleiro tricolor defendeu com as mãos fora da área. A bola ia em direção ao gol e o árbitro nada marcou. Já no último final de semana, Gustavo Gómez tocou com a mão na bola fora da área e a arbitragem anotou pênalti para o Cruzeiro.

“O Palmeiras está preocupado porque são coisas que vem acontecendo. Nós fazemos o nosso trabalho, que é reclamar lá internamente e nos obriga a vir aqui publicamente dizer isso também. Não queremos ser ajudados, entendemos erros pontuais por centímetros, dúvidas, mas não assim”, completou o diretor, que também questionou cartão recebido por Felipe Melo no primeiro tempo.

“Outra coisa que preocupa é a postura dos árbitros em relação ao Felipe Melo. Vai falar que foi para cartão aquele lance? Para mim não foi, tem 45 lances parecidos com esse por partida e que não causam cartão. Parece que ele está marcado e na regra não existe ‘jogador que tem um histórico que lá atrás já fez… precisa tomar cartão amarelo por qualquer coisa’. Jucilei e Hudson fizeram faltas parecidas e não levaram cartão. Preocupa bastante e vamos fazer a reclamação via CBF e comissão de arbitragem”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com