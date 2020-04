Mattos cita amizade com Leila e responde se aceitaria voltar

Proprietária da Crefisa e conselheira do Palmeiras, Leila Pereira é cotada para participar das próximas eleições presidenciais da agremiação. Ao Sportv, o executivo Alexandre Mattos, hoje no Atlético-MG, falou com carinho sobre a empresária e respondeu se aceitaria um eventual convite para retornar ao clube alviverde.

“Adoro a Leila e o Zé Lamacchia. Considero meus amigos. Digo sempre que meu interesse com eles sempre foi na amizade e em dar algum retorno de alegria, como palmeirenses. Em alguns momentos, nós conseguimos. O futuro, temos sempre que aguardar”, afirmou Mattos, usando sua trajetória recente como exemplo.

“É só analisar o que aconteceu na minha vida em três, quatro meses. Saí do Palmeiras e, de repente, chegou convite da Inglaterra. O visto demorou, veio a pandemia, o Cruzeiro e outros times brasileiros fizeram convite e, de repente, estou no Atlético”, declarou o executivo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

De 2015 a 2019, com Mattos como diretor de futebol e Leila como patrocinadora, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil 2015 e as edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre um eventual convite para voltar em caso de vitória da empresária nas próximas eleições presidenciais, ele não descartou a possibilidade.

“No futuro, se eu mantiver a amizade que tenho pela Leila, pelo Zé Lamacchia e por todos os amigos que fiz no Palmeiras, já vale mais do que qualquer coisa. Se, um dia, Deus permitir que eu retorne, que a gente se encontre profissionalmente em outras ocasiões ou só na amizade, para mim é o que vale”, afirmou o executivo.