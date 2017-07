Mattos acena com voltas de Victor Luis e João Pedro ao Palmeiras

O diretor de futebol Alexandre Mattos descartou a possibilidade de buscar reforços para as laterais do Palmeiras ainda nesta temporada, uma vez que colocou o atacante Deyverson como última contratação do ciclo. Para 2018, no entanto, ele acena com os retornos de Victor Luis e João Pedro.

Formados nas categorias de base do clube, os jovens foram emprestados até o final desta temporada para ganhar experiência: o lateral esquerdo Victor Luis defende o Botafogo e o lateral direito João Pedro, a Chapecoense. Mattos ainda citou o atacante Artur, cedido ao Londrina.

“Optamos por emprestar dois, três jogadores que possivelmente vão estar aqui no final do ano. O Victor Luis precisava amadurecer e está amadurecendo no Botafogo. O João Pedro, na Chapecoense. Aliás, ele teve várias propostas. O outro é o Artur”, enumerou Mattos.

Entusiasta do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Palmeiras nas categorias de base, o diretor de futebol, responsável por 14 contratações em 2017, espera diminuir o número de negociações em breve. “Quando estabilizar, em vez de buscar reforços fora, alguns talentos vão começar a aparecer aqui”, previu.

O jovem meia Vitinho, considerado uma das principais revelações, foi emprestado ao Barcelona B até junho de 2018, com opção de compra fixada em 12 milhões de euros (R$ 43,7 milhões). Em viagem pela Europa, o presidente Maurício Galiotte deve tratar da transferência do jovem na Catalunha.

“Havia a opção de colocar o Vitinho em algum clube (brasileiro), mas o Barcelona é uma parceria muito forte que temos. Se vingar e ficar lá, não tem problema. Para o Palmeiras receber o que vai receber se ele ficar, o Vitinho teria que ser titular do clube e da Seleção Brasileira”, disse Mattos.

Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras enfrenta o ameaçado Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de duas derrotas consecutivas, o time alviverde tem 19 pontos ganhos e ocupa a sexta colocação do torneio.