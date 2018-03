Marcos Rocha volta a treinar e pode reforçar o Palmeiras na final

O Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira após a classificação para a grande final do Campeonato Paulista. Sem a presença dos titulares, que ficaram nas dependências internas da Academia de Futebol, os destaques ficaram por conta de Mayke e Marcos Rocha. Os laterais direitos do Verdão trabalharam no gramado e parecem recuperados de seus respectivos problemas físicos que os tiraram de ação nesta reta decisiva do Estadual.

Marcos Rocha trabalhou à parte em um campo anexo com um dos preparadores físicos do Verdão. Considerado titular absoluto na lateral-direita, o jogador participou de algumas atividades com bola, porém, foi submetido majoritariamente a treinamentos físicos. Embora tenha sido cortado do duelo decisivo com o Santos por conta de uma sobrecarga muscular, nenhuma lesão foi constatada em seus exames, e ele pode reforçar o Palmeiras no jogo de ida da grande final do Paulistão.

Mayke, por sua vez, acabou sofrendo uma lesão no tornozelo direito no início de março que o fez, inclusive, ser cortado do Campeonato Paulista. Fabiano chegou a ser inscrito no seu lugar, porém, o jogador acertou com o Internacional, desguarnecendo o setor. Fora do Estadual, o ex-cruzeirense, no entanto, deve ficar à disposição de Roger Machado para o duelo da próxima terça-feira, contra o Alianza Lima, do Peru, no Allianz Parque.

Passado o sofrimento no confronto com o Peixe da última terça-feira, quando foi superado no tempo regulamentar mas conseguiu a classificação nos pênaltis graças a Jailson, o Palmeiras inicia a preparação para o primeiro jogo da final. Nesta quarta, somente os reservas foram a campo e contaram com a presença de alguns garotos dos times sub-20 e sub-17 do Verdão no coletivo promovido por Roger Machado. Enquanto isso, os titulares fizeram um treino regenerativo nas dependências internas da Academia.

O Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira, dia em que o treinador alviverde deverá começar a esboçar o time que entrará em campo para a primeira parte da disputa pelo título estadual. A tendência é que poucas mudanças sejam feitas em relação à equipe que enfrentou o Santos. Caso se sinta livre das dores musculares, Marcos Rocha assume a lateral-direita, e Tchê Tchê volta para o meio-campo. Já o atacante Borja, ausente por conta da convocação para defender a seleção colombiana nos amistosos internacionais, deve voltar ao ataque do Verdão.