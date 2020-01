Marcos Rocha vê tabu como combustível para Palmeiras encarar o São Paulo

O duelo contra o São Paulo, às 16h (de Brasília) deste domingo, pode fazer com que o Palmeiras quebre um recorde de sequência invicta no Choque-Rei. Se vencer ou empatar em Araraquara, o Verdão atinge a inédita marca de 10 jogos seguidos sem derrota para o rival.

Nesta sexta-feira, o lateral-direito Marcos Rocha falou sobre o tabu e deu mostras de que entrará mais motivado para ampliar a sequência alviverde sobre o Tricolor.

“É um combustível a mais, uma motivação a mais. Não sabia que poderia ser a maior sequência desse clássico. Vamos ouvir o treinador, com a liberdade que ele nos dá para criar durante as partidas, para que a gente possa conseguir essa vitória e essa marca. É importante ter nosso nome envolvido nisso”, declarou.

O clássico acontece na segunda rodada do Campeonato Paulista. Mesmo sem estarem no ritmo de jogo ideal, os atletas dos dois lados terão jogo duro logo no começo da temporada.

“Não vou ser hipócrita de falar que estamos totalmente preparados fisicamente para desempenhar em alto nível. Seria importante ter um prazo maior para se preparar, para estarmos no ápice da parte física e da parte tática. Já temos um clássico importante na segunda rodada do campeonato, mas é tentar colocar o melhor dentro de campo para que a gente possa desempenhar um futebol próximo dos nossos 80, 90% para sair com a vitória”, analisou Marcos Rocha.

Contra o São Paulo, o Verdão tenta a vitória para começar bem o Paulistão. A equipe estreou na competição com o pé direito, depois da goleada por 4 a 0 sobre o Ituano, fora de casa.

