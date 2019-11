Mano mira vice e pode perder Gomez por lesão contra o Fluminense

Com o título do Campeonato Brasileiro já conquistado pelo Flamengo, Mano Menezes mira a possibilidade de terminar como vice-campeão. Para o jogo contra o Fluminense, o treinador palmeirense corre risco de perder o zagueiro paraguaio Gustavo Gomez por lesão.

Com 81 pontos, o Flamengo não pode mais ser alcançado na liderança do Campeonato Brasileiro. A quatro rodadas do final, Santos e Palmeiras têm os mesmos 68 pontos, mas o time praiano leva vantagem pelo número de vitórias e, por isso, figura no segundo posto.

“Quando você não é campeão, precisa lutar pela melhor posição possível, que é a segunda colocação. Vamos trabalhar para isso”, resumiu Mano. “O grupo tem caráter e, mesmo sem mais chance de ser campeão, vai continuar jogando da mesma maneira”, completou.

Na tentativa de superar o Santos, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Fluminense às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomez, substituído por lesão contra o Grêmio, é dúvida.

“É bem provável que seja lesão muscular, com uma ou duas semanas de prazo”, disse Mano, que pode enfim dar uma chance Antônio Carlos ou Dracena. “Há dois atletas que ainda não jogaram comigo e vamos ver como conduzir essa questão”, completou o técnico.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes planeja manter a base da escalação e fazer alguns testes. Como o Palmeiras recebe o campeão Flamengo neste domingo, o técnico pode poupar algumas peças no confronto com o Fluminense.